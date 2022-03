‘First Dates’ recoge comensales desde su estreno en 2016 que a veces con muy poco arruinan la cita. Puede ir la cita completamente bien, pero en cuanto abren la boca y sueltan alguna palabra, todo se acaba e incluso muchas veces pueden hacer que su cita les recrimine algo. Esto mismo ha pasado en la cita entre un italiano que vive en Fuerteventura, Paolo, y Sara, una joven canaria. El hombre ha visto como una palabra que al parecer usa habitualmente en su vida cotidiana le ha bastado para no tener una segunda cita.

Paolo llega al restaurante de Cuatro con un ramo en el brazo a la vez que se describía como una alguien especial: «Soy diferente a los demás, quiero distinguirme con este tipo de detalles que a veces marcan la diferencia». Sara afirmaba que no iba a ser suficiente con las flores para conquistar su corazón, ya que en un primer momento no le entró por los ojos.

El italiano confesaba haberle encantado Sara, pero ella lo tenía claro: «No es mi prototipo. No me ha atraído. No quiero quedar mal, pero cuando yo siento que esa persona se impresiona al verme a mí, me falla algo». Cenaron juntos aun así para comprobar si todavía había algo en común, pero la canaria reafirmaba su opinión de que no había nada que les uniese. Todo fue a peor, cuando él dijo una cosa que le hizo estallar a ella.

Sara, de su cita: “No me gusta que me llame ‘amore’ desde el primer día» 😒 #FirstDates7M https://t.co/u9xJHuHDjf — First Dates (@firstdates_tv) March 8, 2022

En un momento de la cita se refirió a ella como “amore” y ella rápidamente le dijo: «¿A mí cómo que me llamas amore si me acabas de conocer? ¿Es tu forma de ser?». Él quiso aclarar el uso que le daba a esa palabra: «Más o menos, es un amor platónico. Es para la gente a la que le gusta el ser humano, que sonríe. No molesto nunca a nadie. Una vez el dueño de un bar en el que trabajaba me dijo que no podía estar llamando amore a todo el mundo y me cambié de bar. Llamo a todo el mundo amore».

«Yo sé que ellos son de una manera. Lo de la flor, por ejemplo, me ha parecido súper bonito, súper tierno. Pero no me llames amore desde el primer día porque yo, cuando quedo con un chico, no le digo mi amor desde el primer día. Yo sé que en Italia se habla diferente que aquí, pero eso no es lo mío, no es lo que a mí me llena. Está esa barrera», confesaba ella en los totales.

Cuando llegaron a la decisión final, él señaló que le encantaría poder tener una segunda cita con ella, pero ella se volvió a negar rotundamente para acabar saliendo por separado del restaurante más famoso de televisión: «A mí no me gustaría tener una segunda cita contigo porque no solo no pegamos como pareja ni como amigos. Eres un chico encantador, pero no eres mi estilo de hombre».