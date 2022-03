El pasado martes 8 de marzo tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de ‘First Dates’. Una noche más, las puertas del restaurante más famoso de la televisión volvieron a abrirse para recibir a varios comensales que no solamente venían a vivir la experiencia, sino también a encontrar el amor.

De esta manera, fuimos partícipes de una cuestión que, aunque ocurre pocas veces, también sucede. Todo comenzó cuando Patricia acudió a ‘First Dates’ con muchas ganas de encontrar a su media naranja. Lo que no se esperaba es que su cita no iba a aparecer y, además, se iba a quedar sin cena.

A su llegada al restaurante, la malagueña reconoció que se consideraba “una persona activa y fogosa, pero tampoco estoy diciendo que esté todo el día pensando en eso”. Además, añadió: “Los hombres me gustan sencillos, que tengan un poco de iniciativa… algo parecido a ti”, confesó a Carlos Sobera.

El tiempo pasaba y la cita de Patricia no llegaba. En un momento dado Matías Roure, el barman de ‘First Dates’, recibió una llamada de Pablo. Él era la persona con la que la malagueña iba a tener una cita esa misma noche. El granadino no tardó en afirmar que “me ha surgido un problema personal y no puedo asistir”.

Patricia no podía creer lo que le estaba pasando: “Estaba nerviosa esperando a que entrara mi cita y me ha sentado muy mal”. Las disculpas de Pablo parece que no convencieron a la comensal. Aun así, Carlos Sobera no dudó en posponer la cita: “En cuanto podáis los dos me encargo de establecer una segunda cita. Gracias por avisar”.

La malagueña estaba verdaderamente desilusionada con la situación. Tanto es así que no dudó en afirmar lo siguiente: “Estas cosas no se hacen porque yo ahora me tengo que buscar un Burger King o un McDonalds a estas horas, no lo veo serio”. Además, añadió: “A ver qué encuentro yo abierto para cenar, y encima sola”. El presentador se despidió de la comensal: “Nos vemos pronto. Ven tan guapa como hoy, que seguro que le conquistas”. ¡Esperemos que esa cita se lleve a cabo en algún momento!