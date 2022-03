No es ningún secreto que ‘First Dates’ se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en uno de los programas de televisión que más éxito está cosechando en nuestro país. Cada día que pasa, tenemos la oportunidad de conocer nuevos comensales que llegan al restaurante más famoso de la televisión dispuestos a encontrar el amor.

Uno de los que más llamó la atención fue, sin lugar a dudas, José. Él mismo aseguró que tenía gustos de lo más peculiares, hasta tal punto de considerarse un “friki”: “Me gusta mucho el cine de terror, mi personaje favorito es Drácula”. Para dejar claro hasta qué punto se considera “friki”, José quiso hablar de la espectacular colección que tiene en su casa:

“Tengo un museo. Más de cinco mil películas, merchandising de terror, de zombis…”, explicó. Es entonces cuando llegó la confesión con la que no dejó indiferente a nadie. Y es que, en el pasillo de su casa, tiene un elemento de lo más peculiar: “Tengo un ataúd porque me gusta, como el que tiene un jarrón. Lo veo como algo decorativo”.

Más allá de estas confesiones, José acudía a ‘First Dates’ para conocer a un chico que tuviera “carácter fuerte”. Su cita para esa noche era Sergio, que dejó claro desde un primer momento que él era más de “relaciones serias”: “No me puedo ir con un chico la primera noche porque no funciono físicamente”, confesó.

Antes de conocer a su cita, Lidia Torrent quiso enseñar a Sergio diversas fotografías de la casa de José para ver cuál era su reacción. “Me parece que mola, la verdad, no me asusta”, reconoció, aunque sí que le sorprendió haber visto un ataúd en el pasillo. De hecho, cuando los dos por fin se encontraron, Sergio no tardó en hacer la siguiente pregunta a José: “¿Cómo que tienes eso en tu casa?”.

«Hay gente a la que le gusta tener un jarrón en casa. A mí me gusta tener un ataúd» ⚰ ¡Todo listo para recibir a las nuevas parejas de #FirstDates9M! ¡Nos vemos en una hora! ❤ pic.twitter.com/4zvzCVEGfB — First Dates (@firstdates_tv) March 9, 2022

“Hay gente que tiene un jarrón chino y yo un ataúd», aseguró. Sergio, por su parte, no se lo tomó para nada mal: “Me parece tétrico pero, en realidad, me fascina”. José, aprovechando la ocasión, quiso enseñarle su parte más tierna: “Tengo como dos personalidades, porque también soy muy niño y me gusta Disney. Mis dos personajes favoritos son Drácula y Peter Pan”.

Sergio quiso profundizar en la personalidad de su cita: “En la vida amorosa qué eres ¿de relaciones abiertas o de voy y vengo?”. José quiso sincerarse: “Yo si me emparejo soy fiel y de relaciones largas, otra cosa es que yo tenga acuerdos con la pareja y 100% sinceridad”. En cuanto a la decisión final, los dos estuvieron de acuerdo en tener una segunda cita para poder seguir conociéndose. ¡Parece que el amor ha vuelto a triunfar en ‘First Dates’!