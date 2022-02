Una noche más, los espectadores de ‘First Dates’ se quedaron muy sorprendidos al conocer a los comensales, que acudieron al programa en busca del amor. En el programa de Cuatro conducido por Carlos Sobera, se han vivido todo tipo de situaciones, sin embargo, las parejas siempre consiguen sorprender a los espectadores.

Este miércoles Anaís y Marc se convirtieron en una de las parejas protagonistas de la noche. Ambos comensales acudieron al restaurante de ‘First Dates’ con las ideas muy claras y con ganas de conocer a alguien con quien empezar una historia de amor.

Sin embargo, durante su cita Anaís y Marc no encontraron la conexión que buscaban, pues sus experiencias sexuales no encajaban para nada. Una química inexistente que se hizo evidente desde los primeros minutos de la cita.

– «¿Peculiar yo? Peculiar tú» 😅 ¡Todo listo para recibir a las nuevas parejas de #FirstDates23F en el restaurante! ¡Nos vemos en una hora! ❤ pic.twitter.com/WD0vCFPVls — First Dates (@firstdates_tv) February 23, 2022

Durante el transcurso de la cita, los espectadores no tardaron en darse cuenta de que la química entre ambos comensales no fluía. Mientras que Anaís parecía una mujer muy lanzada y con mucha energía, Marc parecía un hombre mucho más tranquilo.

Cuando los comensales se preguntaron por asuntos sexuales, se dieron aún más cuenta de que no tenían nada que ver. «No he hecho tríos, esas cosas no las he hecho», decía Marc con la boca pequeña, a lo que Anaís respondía: «Yo sí, tres chicas y un chico».

Una respuesta que descolocaba a Marc, que no sabía muy bien cómo responder: «Buah, esto sí que no me lo esperaba». No obstante, a partir de ese momento la cita fue decayendo. Y aunque en la decisión final él sí que quiso tener una cita con Anaís, finalmente ella decidió declinar la propuesta y abandonar el programa tal y como había llegado.