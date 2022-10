‘First Dates’: Un comensal afirma que no bebe alcohol «solo gin tonic»

Una noche más, First Dates regresó a Cuatro con una nueve entrega. El restaurante más famoso de la televisión se volvió a llenar de comensales dispuestos a encontrar el amor entre las cuatro paredes del mismo, y como siempre, los espectadores se quedaron sin palabras con algunos comensales.

Una de las citas de la noche que más dio que hablar, fue la de Vanesa y Enrique, quien tras su llegada al restaurante aseguró no beber alcohol. No obstante, a su cita le sorprendió ver como a pesar de haber asegurado que no bebía, se había pedid0 una copa.

Desde el primer momento en el que ambos cruzaron miradas, Vanesa supo que Enrique era «un pieza». No obstante, la barcelonesa decidió dar una oportunidad al leonés y cenar con él, aun creyendo que la cosa no iba a funcionar entre ellos.

Durante la cena, Vanesa sospechaba que Enrique no le estaba mostrando su imagen real. Y las diferencias entre ellos fueron notables desde el comienzo de la cena hasta el final, pues la comensal se fiaba mucho de las energías que percibía de las personas, y la de su cita no le gustaba.

Enrique confesó que tras separarse hacía cinco años «se había quitado de todo, pues no salía, ni bebía. No obstante, Vanesa, tras afirmar que ella no se había quitado de nada tras su separación, no dudaba en lanzarle un dardo envenenado.

«Para no beber, te has pedido un gin tonic”, le dijo asombrada tras ver con sus propios ojos como se había pedido una copa tras haber afirmado que no bebía alcohol. Mientras que Enrique trataba de justificarse, asegurando que el gin tonic era «cortito» y que lo había pedido para «desinhibirse un poco».

Ya en la decisión final, la cosa estaba clara para ambos. Vanesa y Enrique eran conscientes de que entre ellos no había futuro, y tras dar sus razones para no tener una segunda cita, abandonaron el restaurante de First Dates tal y como habían llegado.