‘First Dates’ | Antonio: «Guardo los restos mortales de mis padres y mi hermana debajo de mi cama»

First Dates recibió este lunes a una invitada muy especial, la presentadora Elsa Anka, madre de Lidia Torrent, que fue la encargada de sustituir a la camarera en el Especial de Halloween del programa de Cuatro, debido a la baja por maternidad de su hija.

Una de las mesas que atendió Elsa fue la de Antonio y Gemma, dos de los comensales que más dieron que hablar. Antonio comentó que practicaba exorcismos y le encantaba ayudar a quitar los demonios de la gente. «Estoy buscando a una persona que le haga reír y disfrutar», afirmó.

Por su parte, Gemma comentó que era una mujer sencilla y normal, «si es que existe alguien normal…», y afirmó que su libro favorito siempre había sido Frankestein, por lo que había decidido disfrazarse de su mujer para la cita.

Un Spiderman, un experto en orgías y la actuación de @mikinunez 👏🏻 Reservas confirmadas y nuevas parejas de camino al restaurante. ¡Nos vemos en una hora en #FirstDates1N! ❤ pic.twitter.com/sgB0OHumuW — First Dates (@firstdates_tv) November 1, 2022

En la mesa, Gemma comentó a Antonio que en su familia había muchas mujeres y que todas tienen algo: «No sé si son poderes mágicos. Mi prima tiene muchas premoniciones, mi hermana siente que han pasado cosas y yo oigo y veo cosas».

Antonio le explicó que «en el canapé guardo las urnas con los restos de mi padre, mi madre y mi hermana». Y añadió: «Además, de dormir, comparto con mi familia mis encuentros más íntimos. Incluso a algunas mujeres les ha excitado mucho saber ese dato o me han agradecido con lágrimas en los ojos que compartiera algo tan personal con ellas».

Al final la cita, él sí que quiso una segunda cita porque «me ha encantado su elegancia y su clase. Me he sentido en una película de los años 30 en Viena», afirmó. No obstante, Gemma prefirió quedar como amigos: «Estamos en momentos vitales distintos. No nos vamos a poder dar lo que estamos buscando.».