‘First Dates’ | Andy pide a su cita que le eche las cartas y la respuesta es clara: “Te sale la muerte”

First Dates ha regresado a Cuatro con su nueva temporada y lo ha hecho con un programa que no ha dejado indiferente a nadie. Los espectadores ya tenían ganas de poder conocer las nuevas historias de los comensales, por lo que no es de extrañar que la cita de Andy y Gabriel se convirtiese en una de las más comentadas.

Definiéndose a sí mismo como un hombre interesado en lo místico y en las artes, Gabriel llegó al programa de Carlos Sobera con su baraja del tarot a mano. Cartas que empleó posteriormente en su cita, Andy, un joven que asegura que brilla al entrar en los sitios y que siente que la gente solo quiere cumplir su fantasía sexual de estar con un chico negro.

❤️ NUEVA TEMPORADA ❤️ Esta noche, el restaurante del amor reabre sus puertas para recibir nuevas parejas, segundas oportunidades y mucho amor 👏 🔴 De lunes a viernes a las 21.45h en @cuatro #FirstDates5S > https://t.co/MIL6tgdrOo pic.twitter.com/9Gd08Kjhk8 — First Dates (@firstdates_tv) September 5, 2022

La primera toma de contacto entre ambos no fue la más esperada, de hecho, a Andy no le gustó demasiado Gabriel. Sin embargo, por su parte, el camarero quedó encantado con Andy. “Un deslumbre, Aries y Escorpio…”, señaló. A lo largo de la velada ambos comenzaron a conocerse un poco más, motivo que llevó a Andy a no resistirse a que Gabriel le echara una tiradita de cartas.

Superado el trauma del bolso de gatito que llevaba Gabriel, el comensal se quedó completamente de piedra cuando vio la primera carta que le salió, la de la muerte. “No te asuste que a todos los que le sale se cagan vivos”, le intentó tranquilizar su cita. Y es que, para fortuna de Andy, el joven le explicó que dicha carta significaba cambios y que al después salirle la de los amantes, el resultado era muy bueno.

Al final de la noche, los participantes tuvieron sentimientos contradictorios. Por su parte, Gabriel no dudó en señalar en la decisión final de First Dates que le encantaría tener una segunda cita con Andy. Pero, desafortunadamente, su acompañante no opinó lo mismo. “Es un tipo muy interesante, pero no es lo que estoy buscando”, le comentó.