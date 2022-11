‘First Dates’ | Andrea decide parar los pies a su cita: «Estaba como emocionadito»

Una noche más, First Dates regresó a Cuatro con una nueva entrega con nuevos comensales dispuestos a encontrar el amor entre las cuatro paredes del restaurante. En esta ocasión, dos de los comensales que más dieron que hablar fueron Andrea y Andy.

Andrea se definió como una chica con mucho carácter y muy romántica. Después de llevar cinco años soltera, explicó que quería encontrar a la persona apropiada para comenzar una relación formal. En el restaurante, se encontró con Andy, un joven que se definió a sí mismo como alguien muy detallista.

Tras su entrada en el restaurante, Andy explicó que le encantaría hacer sentir bien a la mujer con la que comparta su vida. La conexión entre ellos fue instantánea, pues se gustaron nada más verse, tanto físicamente como más tarde al empezar a conocerse.

Andrea para los pies a Andy tras su pasional beso: “Estaba como emocionadito” 🛑 #FirstDates9N https://t.co/aRBBzX4Ty7 — First Dates (@firstdates_tv) November 10, 2022

Andrea explicó que le había encantado físicamente, así como también la conversación que tenía. La cena fue sobre ruedas y tras terminar el postre, ambos comensales salieron a la terraza del restaurante para terminar allí la cita, alejados del resto de los comensales de First Dates.

En la terraza, los dos comensales se dejaron llevar y obedeciendo a lo que ponía en las bolas que les había entregado el programa, él se ha lanzado a darle un beso en el cuello a su cita. Un beso que fue correspondido, no obstante, ella terminó frenando a Andy en seco.

“Le he parado un poco los pies porque estaba como emocionadito, con ganas de más besitos”, afirmaba la comensal. “Eso me pone en serios aprietos”, explicaba Andrea. No obstante, en la decisión final, ambos decidieron darse una segunda oportunidad y seguir conociéndose fuera del programa.