‘First Dates’, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas más seguidos de la televisión de nuestro país. El pasado jueves 17 de febrero tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega donde pudimos conocer a nuevos comensales que llegaban al restaurante más famoso de la televisión dispuestos a encontrar el amor.

Uno de los que más sorprendió a la audiencia fue Álex que, nada más entrar, se fue directo a la barra. No dudó un solo segundo en ignorar a Carlos Sobera, ya que tenía muchísimas ganas de conocer a César, su cita. Eso sí, cabe destacar que le confundió con otro: “Pensaba que era uno de mi ciudad que me cae mal, pero no”.

Por si fuera poco, Álex reconoció ante las cámaras de ‘First Dates’ que “me gustan pocas chicas, pero también los chicos. Ellas no se acercan a mí porque ven mi estilo de vestir y se creen que soy maricón y que solo me atraen los hombres”. Por si fuera poco, quiso ir más allá: “Que lo entiendo, pero a mí también me gustan las chicas, tipo Barbie, muy guapa”.

La cita de este comensal fue César, que reconocía que “no hacer nada me representa bastante, aparte de porque soy un poco vago, me gusta estar tirado en el sofá sin hacer nada”. Además, añadió: “Pero la fiesta también me gusta. Tras la pandemia, siento que tengo que recuperar lo que me perdí. Y lo estoy cumpliendo a rajatabla”.

Los dos, nada más verse, se quedaron sorprendidos con el look que habían decidido llevar al programa. César llevaba dos cigarrillos como pendientes, mientras que Álex llevaba dos bolas de discoteca que se hizo él mismo. Durante la cena, el riojano notó que “lo único que no me gusta de él es que es muy femenino y a mí me gustan muy machos”.

A pesar de todo, en la decisión final, Álex reconoció que sí quería tener una segunda cita con el gallego puesto que “me he divertido mucho y él está bastante bien pese a que me gusten los chicos más masculinos”. César, por su parte, aseguró que también le gustaría tener esa segunda cita puesto que cree que “tenemos muchas cosas en común”.