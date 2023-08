Las informaciones sobre el caso de Daniel Sancho no cesan. Cada vez son más los detalles que se conocen sobre la última hora que rodea al asesinato de Edwin Arrieta, así como de su relación con el hijo de Rodolfo Sancho y de fueron los instantes previos a que el chef terminase con su vida.

Una vez aclarado que Daniel Sancho sí que se encuentra en la prisión tailandesa de Koh Samuni, en las últimas horas ha salido a la luz la pelea que ambos protagonizaron antes de que el hijo de Rodolfo Sancho terminase con la vida de Edwin Arrieta.

Este miércoles, también ha salido a la luz el último audio que Edwin Arrieta mandó antes de morir. Se trata de un audio en el que se escucha al médico bastante alterado por un tema profesional, y que envió a una persona de su entorno.

El equipo del programa de Cuatro al día ha tenido acceso en exclusiva a este documento. En el audio, se escucha a Edwin muy enfadado después de que una de sus pacientes se quejase por su supuesta mala praxis.

«Te llamaba para el tema de la historia clínica. A mí no me interesa coger personas que trabajan para ti ni contigo. Por Dios, o sea, ¿de dónde sacas eso? ¡La loca de mierda esta que me tiene harto, en mala hora accedí yo a operar a esa paciente…!», se escucha al colombiano muy alterado.

Marta Rodríguez, reportera del programa, explicó que antes de viajar a Tailandia, Edwin Arrieta fue denunciado por una de sus pacientes: «En estos audios le escuchamos hablar de esta paciente que habría denunciado por esta mala praxis, lo lógico es que este enfado sea por esta denuncia».

«Su entorno nos cuenta que era muy buen profesional, pero estas pacientes sí que han puesto denuncias y él no estaría muy contento con las imágenes que se estaban difundiendo por redes sociales. Creemos que esta persona es con la última que podría haber hablado, con su familia habló al día anterior», explicó la periodista.