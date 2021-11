En el año 2019, la vida de Fani Carbajo dio un giro de 180 grados. La joven aceptó la propuesta de participar en ‘La isla de las tentaciones’ junto a su pareja, Christofer, sin ser consciente de que aquel nuevo reality de Telecinco revolucionaría a todo el país.

Su paso por el reality marcó un antes y un después en su vida, tanto personal como en su economía, pues tras haber reconocido que en el pasado pasó por muchos apuros económicos, esas dificultades a día de hoy han quedado atrás.

Durante una entrevista en ‘Sálvame’ este jueves, Fani ha detallado como es su economía doméstica, negando que haya ganado medio millón de euros tal y como se ha dicho en algunas ocasiones. Además, ha querido dejar claro que es una mujer prudente y que no ha malgastado el dinero.

Acusan a Fani de haber despilfarrado medio millón de euros pero ella lo niega rotundamente y se defiende https://t.co/SgrWKYUnSd — Telecinco (@telecincoes) November 4, 2021

“Vivo como una persona normal y corriente”, ha asegurado. “Lo he pasado mal y por eso no me gasto el dinero en chorradas. Lo que sí intento es tener una vida buena”, explicó durante su entrevista con Carlota Corredera en ‘Sálvame’.

Fani también destacó que a día de hoy, está al día con sus ingresos y con la Seguridad Social. “No debo nada. Solo estoy llevando una vida distinta a la que tenía antes”, explicó, dejando claro que está al día con sus impuestos y que es totalmente falso que la Agencia Tributaria la esté investigando, tal y como se ha dicho en alguna ocasión.

“Es verdad que cuando he tenido que robar para que mi hijo coma lo he hecho y he estado en la ruina, pero a raíz de estar en televisión mi vida ha mejorado”, ha explicado. “Vivo en una casa de alquiler en Arroyomolinos. Y si hubiera ganado ese dinero me hubiera comprado una casa. A la gente no le interesa lo que yo pago o dejo de pagar. Pago más que lo que pagaba en Sevilla, unos mil euros”, sentenciaba.