‘La última tentación’ no deja de sorprender a los espectadores. En el programa emitido de este miércoles, Fani Carbajo mostró una actitud completamente diferente a la mostrada durante toda la edición, realizando unas declaraciones sobre Christofer, con las que podría dar un vuelco a su relación.

Durante el programa, se emitieron unas imágenes de una charla entre Fani y Patri, en la que la madrileña se sinceró con su compañera sobre su relación con Christofer como pocas veces lo ha hecho.

A pesar de haber vuelto a cometer una infidelidad durante ‘La última tentación’, al besarse con Julián, Fani Carbajo quiere que Christofer le de una nueva oportunidad. Aunque él tiene claro que su relación no va a ninguna parte, finalmente decidió dar una nueva oportunidad a su pareja, con la esperanza de que no le vuelva a decepcionar.

Y Fani dice que se está replanteando recuperar sus planes de boda 😱 🔵 #LaÚltimaTentación7 https://t.co/aRYuaXgbVm https://t.co/p9k2xXHzyW pic.twitter.com/7ZwtwodahW — La Última Tentación (@islatentaciones) October 27, 2021

Y ahora parece que Fani Carbajo tiene más claras las cosas que nunca. Durante una conversación con Patri en la piscina, se ha sincerado, asegurando que a pesar de todo «me estoy replanteando mucho mi vida y mi relación… Me estoy planteando planear la boda, le quiero y ya está».

De esta forma, parece que durante su paso por ‘La última tentación’ se ha dado cuenta de lo importante que es Christofer en su vida, y de todo lo que le aporta. «Es guapo, alto, baila bien… Le quiero en mi vida, la chispa que nos faltaba me ha vuelto… Si a mí me diera igual Christofer estaría haciendo lo que Andrea, lo que me diera la gana, pero no me da igual. ¿Qué hago si no me da igual?».

“Mi novio puede tener defectos igual que yo, pero es un buen hombre, me he dado cuenta aquí», añadió Fani Carbajo, totalmente convencida de que quiere salir del programa con él, a pesar de todo. Sin embargo, tras la nueva infidelidad, parece que Christofer no tiene tan claras las cosas.