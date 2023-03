Fani Carbajo publica una imagen junto a su nueva pareja y se sincera sobre la ruptura con Christofer

Fani Carbajo y Christofer anunciaron hace meses su separación tras más de 9 años juntos. La influencer subió un nuevo video a su canal de Mtmad para contar su versión de los hechos sobre su ruptura, donde se mostró muy disgustada con la aquellos que después de 3 años siguen lanzándole hate, por haberle sido infiel a su pareja durante La isla de las tentaciones. A pesar de que Christofer también lo fue, pero fuera de la pantalla.

“Yo creo que ya basta, no hago daño a nadie. Le he sido infiel pero no he sido mala persona y os guste o no voy a seguir intentando triunfar, porque ese es mi objetivo”; comentó muy enfadada. Minutos más tarde explicó como vivió todo este proceso y como se encuentra actualmente: “Mi ruptura se produjo hace mes y medio, estaba hecha polvo, volví con él a las 3 semanas, pero no volví a estar bien, pues la situación no cambiaba, no cambiaba nada. Me estaba haciendo daño a mí misma, la situación en mi casa era igual”, aseguró.

Fani Carbajo por fin rompe su silencio y explica los motivos reales de su ruptura con Christofer 💥 #LaIslaDeLasTentaciones https://t.co/kLz4ux3wZd — mtmad (@mtmad) March 6, 2023

Además, contó que les pillaron en una discoteca y el programa Fiesta comenzó a decir que habían vuelto, por esa razón y antes de que todo fuese a más, ella decidió dejarle. Fani también explicó que nunca va a hablar mal de Christofer pues al final es el padre de su hijo y le va a querer siempre. ¿Es cierto que tienes una nueva ilusión, quién es Fran?, fueron algunas de las preguntas que sus seguidores le hacían ante los rumores que estaban saliendo en redes sociales.

“Le conocí en una discoteca, un día quedamos, surgió y de momento no estoy enamorada, pero nos estamos conociendo”, comentó con una sonrisa en la cara. También ha explicado que al principio ella se escondía, pero actualmente no le importa que los vean juntos. Por el momento está muy feliz y le ha devuelto la ilusión: “Yo creo que ya hemos pasado el límite de ser amigo especial y somos algo un poco más serio”, expresó. A pesar de que él es mucho más joven y es algo que no le llega a convencer, si que le ha demostrado ser muy maduro, por lo que no ve ningún problema.