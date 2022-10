Hace tan solo unos años, Fani Carbajo y Christofer saltaron a la fama tras su participación en la primera edición de La isla de las tentaciones. Ella le fue infiel con Rubén y, a pesar de este complicado bache en su relación sentimental, supieron dejar a un lado el pasado para seguir viviendo su amor.

Tanto es así que decidieron darse el “sí, quiero” hace tan solo unos meses. A pesar de todo, y de todo lo vivido, Fani Carbajo ha querido sincerarse como nunca con sus seguidores. De esta manera, en su canal de Mtmad, ha terminado confesando que no está pasando por uno de sus mejores momentos a nivel personal: «No tenía ganas de grabar este vídeo”, reconoció.

De esta manera, Fani Carbajo hizo una reflexión sobre lo muchísimo que ha cambiado su vida en los últimos meses. No solamente sufre ataques de ansiedad constantemente, sino que se siente realmente perdida. “Estoy en una etapa complicada y no sé qué hacer”, afirmó. Lejos de que todo quede ahí, dio a conocer que no solamente está teniendo problemas con su padre y amigos, sino también con su local.

Acto seguido, Fani Carbajo ha asegurado que ha pedido ayuda psicológica, por lo tanto, comienza una nueva etapa en su vida que estará repleta de cambios. Algo que le provocaba cierto terror: “Me da miedo si la decisión que he tomado es la correcta. Creo que es la correcta… espero no equivocarme”.

En ese preciso instante, y con lágrimas en los ojos, la ex participante de La isla de las tentaciones anunció su ruptura con Christofer tras 10 años de relación. “Yo creo que esta decisión, por mucho que me duela, no tiene vuelta atrás”, reconoció. “Yo no me merezco estar así, no me merezco llevar piedras en la espalda, cargar siempre con toda la culpa de todo”, expresó.

Acto seguido, Fani añadió: “Porque vosotros veis en casa lo que hay en redes, pero luego en mi casa pasan otras cosas que, por no dañar a la otra persona, yo lo tapo”. Además, no tardó en recordar todo lo vivido tras su infidelidad en el programa de Telecinco: «Yo intento echarme siempre toda la mierda encima para proteger a la otra persona y no se manche su imagen porque la mía está manchada, pero no es justo». Parece que, a pesar de todos los altibajos que han tenido en su relación, esta ruptura podría ser la definitiva.