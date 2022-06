Eva B, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las artistas españolas que más está dando de qué hablar en la industria musical. Y siendo honestos, no es para menos. Tuvimos la oportunidad de conocerla durante su participación en Operación Triunfo 2020 y, desde entonces, no ha dejado de brillar con luz propia.

Recientemente, a través de sus redes sociales, Eva B lanzó un mensaje que dejó completamente sin palabras a todos y cada uno de sus seguidores: “17 de junio. Renacer”. La cuenta atrás para este lanzamiento por fin ha llegado a su fin y, desde luego, una vez más hemos podido ver cómo la espera ha merecido la pena.

Tras el lanzamiento a finales de 2021 de Cero y tras estar inmersa en su Gira 0, Eva B ha querido volver a dar un golpe en la mesa. Además, como mejor sabe hacerlo: con nuevos proyectos musicales. Y es que este Renacer que tantísimas ganas teníamos de escuchar ha supuesto un antes y un después en muchos sentidos.

Si hay algo que caracteriza a la artista gallega es que nunca deja de innovar. Aunque tenga claro su estilo y su camino a recorrer dentro de la industria, siempre apuesta por nuevos sonidos o fusiones. De esta manera, con cada lanzamiento, podemos encontrar una clara evolución tanto personal como profesional.

Como era de esperar, el estreno de Renacer ha recibido un gran número de mensajes positivos entre los más fieles seguidores de Eva B. El objetivo de la cantante era dejarles sin palabras y, desde luego, lo ha conseguido con creces. No solamente con la canción, sino también con el espectacular vídeo musical que ha preparado para la ocasión.

Es un hecho que, tras el lanzamiento de temas como Dumb, América, Frío y calor o No vale hacer daño, entre otros, estamos siendo partícipes de cómo este Renacer ha llegado para cambiar la vida de Eva B. ¿Aún no has escuchado este sencillo? Estamos seguros de que no te dejará indiferente. ¡Dale al play!