‘Eurovisión 2023’: los mejores memes de la semifinal 1

La cuenta atrás para uno de los eventos musicales más esperados del año está a punto de terminar. Liverpool acoge este año el festival de Eurovisión 2023, y ya han comenzado las semifinales para escoger a los países que actuarán en la gran final, que tendrá lugar este sábado 13 de mayo.

En total, de los 37 países que se han presentado este año, solo 26 actuarán en la gran final de la 67º edición del certamen musical. Cabe destacar que España se encuentra entre los países que forman parte del Big 5, que pasan directamente a la final junto al país anfitrión, Ucrania, tras su victoria el año pasado.

Este martes 9 de mayo, el Liverpool Arena acogió la primera semifinal del festival. En ella, actuaron 15 países, de los cuales solo se clasificaron 10. Una semifinal sin demasiadas sorpresas, donde Noruega, Serbia, Portugal, Croacia, Suiza, Israel, Moldavia, República Checa, Finlandia, Suecia lograron clasificarse para la final.

Here they are! Tonight’s 10 qualifiers 🇭🇷🇲🇩🇨🇭🇫🇮🇨🇿🇮🇱🇵🇹🇸🇪🇷🇸🇳🇴 #Eurovision pic.twitter.com/AVEkIqiYZH

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 9, 2023