En tan solo tres meses tendrá lugar uno de los eventos musicales más importantes de toda Europa, ‘Eurovisión 2022’. Un festival donde la protagonista indiscutible, como cada año, será la música y para el que ya empiezan a hacerse oficial el nombre de algunos de los candidatos que representarán a su país.

Nuestro país ya anunció a Chanel y a su ‘SloMo’ como los elegidos para representarnos en Turín, pero no hemos sido los únicos. Y es que, si hace tan solo unos días Italia había presentado a sus candidatos de este año, Mahmood y Blanco, ahora le toca el turno a Estonia.

Sing your heart out boy! 🎤

The winner of Eesti Laul 2022 is Stefan! He’ll represent Estonia 🇪🇪 with his song Hope in Turin! #Eurovision #ESC2022

➡️ Find out more at https://t.co/8ppA7om1Py! pic.twitter.com/hDOfT1r7A3

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) February 12, 2022