Cada vez se conocen más participantes de ‘Eurovisión 2022’. Este fin de semana, Letonia anunció su candidato para el festival, después de una preselección muy reñida, en el que Citi Zēni, se convirtieron en los representantes letones del festival europeo.

Tras la semifinal, su canción ‘Eat your salad’ se volvió viral al instante, y durante la final no hubo ninguna duda, todo auguraba la victoria al grupo letón. Su enérgica, divertida y original puesta en escena, que combina a la perfección con el buen rollismo que transmite la canción, les hizo alzarse con la victoria.

De esta forma, su actuación recibió la mejor puntuación de un jurado y el televoto entre los 11 participantes a concurso. Mientras que la votación experta incluía a miembros de la industria musical y la televisión local, así como a profesionales extranjeros, en la votación popular no hubo restricciones en el número de llamadas o SMS.

Instead of meat…🐈

Grab your reusable bag and go green with Citi Zēni – Latvia's #Eurovision 2022 representatives! 🇱🇻

⭐️ Find out all about the fresh and juicy band at https://t.co/8ppA7om1Py! pic.twitter.com/QA55kA576E

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) February 12, 2022