Este es el cambio con el que Youtube pretende proteger a sus usuarios más jóvenes

Es sabido por todos que Youtube no tiene buena reputación entre los padres de menores usuarios de la plataforma de videos. Las críticas suelen ser habituales y muy diversas: informes de trolls que juegan desde el algoritmo, niños subiendo contenido violento, padres que se asustan por los peligrosos desafíos o retos virales surgidos en la plataforma, como el terrorifico “Momo”, e incluso suele haber quejas por el contenido de polémicos youtubers como los hermanos Paul.

Pero en los últimos días, esa mala reputación se ha visto reforzada por varios informes recientes de que había pedófilos al acecho en la sección de comentarios de los videos para niños, intentando conseguir contactar con ellos e incluso publicando información comprometida.

Tras esta última polémica, con denuncia de un usuario incluida, YouTube está tomando medidas drásticas para resolver el problema. Este jueves, la plataforma de vídeos anunció que ha decidido deshabilitar la opción de los comentarios de todos los videos en los que aparecen niños, como una manera de protegerles de los depredadores en la plataforma, y para así evitar los comentarios pedófilos que se han detectado en decenas de millones de vídeos. Además, la compañía ha anunciado que durante los próximos meses seguirá trabajando para identificar los vídeos que tengan más posibilidades de recibir comentarios desagradables e irá eliminando los comentarios sospechosos de cualquier video.

Para explicarlo mejor, el gigante tecnológico ha compartido un comunicado en su blog. “Reconocemos que los comentarios son una parte fundamental de la experiencia de YouTube y de sus usuarios, de cómo se conectan y aumentan su audiencia”, se puede leer en la publicación. “Pero al mismo tiempo, los pasos importantes que estamos dando hoy son críticos para mantener a los jóvenes seguros”. Por su parte, Susan Wojniacki (CEO de Youtube) también compartió una explicación en twitter sobre el cambio de la plataforma.

Recently, there have been some deeply concerning incidents regarding child safety on YouTube. Nothing is more important to us than ensuring the safety of young people on the platform. More on the steps we’re taking to better protect children & families: https://t.co/5ZYaMrMpsI

— Susan Wojcicki (@SusanWojcicki) 28 de febrero de 2019