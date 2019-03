Estas son las posibles novedades que Ed Sheeran incluirá en su álbum

Ed Sheeran marcará un antes y un después con su nuevo álbum

Ed Sheeran, el autor de la canción cuyo videoclip es el segundo más visitado de la historia en Youtube, Shape of You, con 4103 mil millones de visitas acumuladas ya, había colaborado antes con Beyoncé en su gran éxito Perfect Duet. Pues hay especulaciones de que Ed Sheeran está trabajando en un nuevo álbum, que se espera que sea publicado a finales de este año, y que este estará compuesto enteramente por duetos con otros artistas, como Beyoncé.

El periódico The Sun, de Reino Unido, informa de que Ed Sheeran colaborará con Beyoncé, Justin Bieber o Andrea Bocelli (con el que también versionó su canción Perfect a modo dueto), además de otros artistas de hip-hop algo menos conocidos.

Su ‘Divide World Tour’, con motivo de su último y homónimo álbum ‘Divide’, acumuló un total de 342 millones de libras según la revista Billboard, lo que vienen a ser unos 400 millones de euros. Así, se coronó con la gira mundial que más dinero recaudó en el pasado año, seguida por la de Taylor Swift y la conjunta de Beyoncé y el rapero Jay-Z, respectivamente.

Por tanto, no nos extraña que todos los artistas estén como locos por colaborar con Ed Sheeran, dada su gran influencia en la industria musical. Algunos de los autores de renombre que han colaborado con él son el rapero Eminem en la canción River de su último álbum (en el que curiosamente también participó Beyoncé, ¡parece que están todos conectados!) o The Weeknd.

Con otras como Taylor Swift, no ha colaborado una sino dos veces: la primera en Everything Has Changed, en 2013, cuando él aún no tenía un éxito tan abrumante como el de hoy, y la segunda en la reciente End Game, del último y exitoso álbum de Taylor reputation.

Visto el panorama, no nos extraña que los rumores sobre que su nuevo disco vaya a estar enteramente compuesto por duetos sean ciertos… ¡porque parece que a Ed Sheeran le apasionan! Aquí os dejamos uno de nuestros favoritos…