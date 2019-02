Esta es la respuesta de Lady Gaga al ser preguntada por su romance con Bradley Cooper

Los rumores de que entre Lady Gaga y Bradley Cooper hay algo más que amistad comenzaron desde el estreno en los cines de ‘A star is born’, película de la que son protagonistas. La cantante invitó Bradley a cantar con ella el tema ‘Shallow’ durante su concierto en Las Vegas, y el video se hizo viral, ella estaba visiblemente emocionada durante la actuación por lo que los rumores tomaron más fuerza. Pero fue a raíz de su reciente actuación durante la gala de los Oscars, en la que la pareja derrochó complicidad, cuando medio mundo enloqueció dando por hecho que hay algo entre ellos, más aun cuando se ha hecho público que Lady Gaga ha roto su compromiso con Taylor Kinney tras cinco años de relación.

Pero parece que la historia de amor entre los compañeros de reparto y amigos se va a quedar en eso, en una amistad. Ha sido la propia Lady Gaga la que ha querido zanjar los rumores aprovechando su visita al programa ‘Jimmy Kimmel Live’ este miércoles. La compositora y ganadora del Oscar, llevó la estatuilla a la entrevista y el presentador aprovechó el momento para recordar la actuación de los Oscars, “Tuviste tal conexión con Bradley que, instantáneamente, y supongo que esto es un cumplido, las redes sociales se llenaron de comentarios del tipo ‘Oh, deben estar enamorados'”, dijo Kimmel.

A lo que ella respondió: “En primer lugar, las redes sociales, francamente, son el baño de Internet”. “Shallow es una canción de amor” continuó. “La película, ‘A Star Is Born’, es una historia de amor. Trabajamos muy duro, trabajamos toda la semana en esa actuación”.

#SneakPeek – the question we’ve all been asking! @LadyGaga on #Kimmel TONIGHT! pic.twitter.com/52xTvdYVFq

— Jimmy Kimmel Live (@JimmyKimmelLive) 28 de febrero de 2019