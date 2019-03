Esta es la emotiva historia de ‘Two of us’, la nueva canción de Louis Tomlinson

LOUIS

Clara Herrador



Louis Tomlinson estrena nueva canción: 'Two Of Us' y esta es su historia

El cantante Louis Tomlinson ha querido homenajear a su madre con una emotiva canción, que además es un nuevo single del álbum de debut en solitario. Aún no sabemos más noticias de cuando será la fecha oficial de lanzamiento. A través de su canal de YouTube, Louis Tomlinson ha compartido el lyric vídeo de su nuevo sencillo , el cual ya supera las mil cuatrocientas visitas, y con el que ha conseguido llegar al corazón de sus seguidores. “Nunca sabrás cuánto te extraño, el día que te tomaron, ojalá fuera yo”, así es como comienza el nuevo single del ex integrante de On Directon, single con el que nos consigue emocionar , con una letra que de principio a fin esta cargada de sentimiento. La madre del músico murió en 2016 y en esta composición podemos conocer su dolor, cómo se encuentra luchando para superar la terrible pérdida y, sobre todo, cómo está intentando buscar algún tipo de esperanza. “Seré lo mejor que pueda ser y siempre te tendré conmigo”, añade en el estribillo. En un comunicado, explica que fue una manera de desahogarse: “Necesitaba sacar esta canción de mi pecho. La gente dice que escribir es parte de la terapia y, de alguna manera, siento que había estado evitando escribir esta canción porque sabía que solo tenía una oportunidad de hacerlo bien”, confesaba el británico. Es una canción de lo más personal, y el cantante ha explicado que la intención es ayudar a otros y no entristecer a nadie. ‘Two of us’ busca transmitir esperanza y eso es exactamente lo que ha conseguido. Louis Tomlinson es el uno de los ex integrantes de One Direction que no ha lanzado su trabajo en solitario, pero a finales de 2018 ya adelantó que llegaría a lo largo del 2019. Y parece que así va a ser, y nosotros estamos deseando escucharlo.