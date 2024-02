El restaurante de First Dates continúa uniendo corazones o, al menos, intentándolo. El show de citas a ciegas presentado por Carlos Sobera se ha convertido en todo un acierto noche tras noche, y las cifras de audiencia lo demuestran. Por ello, solteras como Carolina, que fue Miss Hawaiian Tropic en el año 2000 en Brasil, no ha dudado en presentarse.

La participante es peruana, pero vino a España por amor. Profesionalmente es actriz, profesora de pilates y de zumba. Su cita fue Juanma, un hombre que busca a una mujer con el corazón como el de su madre, a quién tiene en un pedestal. ¿Habrán conectado durante la cita?

En la mesa, la pareja decidió hablar de diversos temas para descubrir cuáles son los que tienen en común y los que no. De esta manera, los solteros coincidieron en su mal de amores. Juanma le explicó que tenía un hijo de una relación pasada y que llevaba 7 años sin pareja. Ella, por su parte, le explicó que se lleva muy bien con el padre de su hijo y con su exmarido «fue bonito mientras estuvimos».

Lo que no se esperaba Carolina era que, en realidad, su cita tenía más de un hijo. «Son muchos, ¿no?», le dijo al saber que era padre de cuatro niños. Poco a poco, la velada fue transcurriendo a las mil maravillas. Por ello, los comensales estuvieron de acuerdo en trasladarse hasta el reservado del programa para tener un poco de intimidad.

Apostando por tener un poco más de contacto cuerpo a cuerpo, la pareja se animó a bailar salsa. El encuentro les dejó sin palabras a cada uno, pero de diferente manera. Mientras Carolina agradeció el no haber estado participando en un concurso de baile, Juanma quedó maravillado con los movimientos de cadera de su acompañante.

Juanma en First Dates: «Nunca me habían hecho ninguna»

El soltero creía que la chispa entre ambos era compartida, por lo que no dudó en lanzarse e intentar robarle un beso a Carolina. Sin embargo, sus planes no acabaron de la manera que esperaba. La peruana, al ver sus intenciones, esquivó su cara lo mejor que pudo. Un gesto con el que le hizo una cobra épica al comensal de First Dates.

«Me ha hecho la cobra. Yo creo que es la primera que me lo hace», admitió descolocado el soltero frente a cámaras. «Te estaba dando el beso y no me pones la cara», le espetó él a la soltera. «Es que como estaba haciendo el giro. Pero vamos, tranquilitos, tranquilitos. No tenía pensado darle ningún beso, así que me ha descolocado», se defendió Carolina.

Al final en la decisión final de First Dates, hubieron sorpresas. Juanma, a pesar de la cobra recibida, confesó que le gustaría seguir conociendo a Carolina en un segundo encuentro. Ella, por su parte, también quiso seguir adelante. «Me ha parecido muy simpático y tiene materia gris», señaló. Palabras con las que dejaron claro que el equipo del programa había acertado.