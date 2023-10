‘Entrevías’, avance del capítulo de hoy: el inminente parto de Irene tiene en tensión a la familia

No es ningún secreto que Entrevías se ha convertido en una de las series de Telecinco con más éxito en nuestro país, pero también a nivel internacional con su emisión en streaming. Después de tantos meses de espera, por fin hay una cuenta atrás para el estreno de la tercera temporada: el martes 10 de octubre llega el primer episodio de esta nueva etapa.

Entre otras cuestiones, seremos testigos de la llegada de nuevos personajes a Entrevías. Entre ellos, se encuentran Michelle Calvó, Óscar Higares, Natalia Dicenta e, incluso, Alex Medina. Todos ellos se unen al reparto original de Entrevías, protagonizado por José Coronado, Nona Sobo, Luis Zahera y Felipe Londoño, entre otros.

Esta noche, a partir de las 22:50 horas, disfrutaremos de la primera entrega de la temporada 3 de Entrevías. De esta forma, seremos testigos de cómo el parto de Irene es absolutamente inminente, por lo que la familia se mostrará tremendamente nerviosa. Tirso descubrirá que Mari Carmen, que ahora es conocida como Maica, continuará en el barrio.

Tirso y Ezequiel son un SÍ siempre. Volver a #Entrevías también.

Tirso y Ezequiel son un SÍ siempre. Volver a #Entrevías también.

Hoy, a las 22:50h, ESTRENO de la tercera temporada en Telecinco

Y no solamente eso, sino que ha dado el paso de montar un centro para ayudar a pandilleros a salir de las calles. Este proyecto supondrá, sin lugar a dudas, una auténtica declaración de guerra contra bandas, que no tardarán en responder. Lejos de que todo quede ahí, veremos cómo la cercanía de su ex pareja pondrá a Tirso en una auténtica encrucijada, ya que no le perdonará que los abandonase.

Irene y Nelson, por su parte, verán la llegada de Maica como una auténtica oportunidad para que Nelson, finalmente, encuentre trabajo. Solamente así lograrán su sueño de ser una familia independiente. El comisario Romero, tras el encarcelamiento de Amanda, regresará al barrio que le vio crecer. Y lo hará como jefe de policía, para poner orden y dejar las cosas claras a su llegada.

Ezequiel, por su parte, despertará del coma pero lo hará con un gravísimo problema de amnesia. Lejos de que todo quede ahí, estará en peligro puesto que los secuaces de Nata que intentaron acabar con su vida volverán por él para terminar con su cometido. No te pierdas la nueva entrega de Entrevías esta noche, a partir de las 22:50 horas, en Telecinco.