Enrique Iglesias, Ricky Martin y Pitbull anuncian ‘The Trilogy Tour’, su nueva gira conjunta

Enrique Iglesias, Ricky Martin y Pitbull se preparan para una nueva gira, y en esta ocasión, se trata de una gira juntos, bajo el nombre de The Trilogy Tour. Los tres artistas realizarán tres sets únicos como artistas principales, a lo largo de Estados Unidos y Canadá en los próximos meses.

A través de sus redes sociales, los tres artistas anunciaron las fechas para su Trilogy Tour por Estados Unidos, que dará comienzo en Otoño, concretamente el 14 de octubre en Washington. En total, será un recorrido de 19 fechas por 19 estadios, conciertos en ciudades como Nueva York, Miami, Houston y Las Vegas, concluyendo 16 de diciembre en Vancouver.

«Es un verdadero honor salir de gira con Enrique y Ricky, dos íconos de la música que rompieron barreras musicales globales para nuestra cultura y abrieron puertas para alguien como yo”, expresó Pitbull en un comunicado a través de las redes sociales.

I’m going on tour with my friends @pitbull and @ricky_martin!!! #TheTrilogyTour is going to be a once in a lifetime tour. Register now through Sunday for your chance at the best tickets!!! Verified fan presale starts Wednesday June 7. https://t.co/XhdhBUSmDX pic.twitter.com/G9PsFWT902

— Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) May 31, 2023