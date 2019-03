View this post on Instagram

@pablolopezmusic La vida cumplió años el día que tú naciste, la música crió canas, los bares arrugas y en los pianos se derraman las esperas. Hoy te quiero de lejos, el rubio reclama, pero ya pronto te querré tan de cerca que lo mismo en vez de echarme de menos me empiezas a echar de más. Tuyo para siempre. Felicidades hermano mío, hace tiempo que contigo mucho me parece siempre Poco.