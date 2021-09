Harry Potter sigue siendo a día de hoy, una de las sagas más exitosas de la historia cine. El mundo mágico de las novelas de J.K. Rowling marcó un antes y un después tanto en la industria cinematográfica como en millones de personas, que a día de hoy todavía tienen muy presentes las ocho películas protagonizadas por Emma Watson, Daniel Radcliffe y Rupert Grint.

Sin embargo, estas películas también generaron algunas polémicas. Una de ellas es que J.K Rowling tan solo escribió siete libros, pero en la industria del cine se tomó la decisión de dividir en dos películas la historia del último libro de Harry Potter.

Esta decisión fue muy polémica, de hecho, en un principio se pensó que había sido tomada con la premisa de sacar el mayor beneficio económico posible de la saga. Incluso algunos actores llegaron a tener esta opinión, como por ejemplo Emma Watson.

«Al principio, honestamente, pensé, ‘Oh dios mío’, porque cuando se anunció aún estábamos con la sexta película», explicó la actriz de ‘La bella y la bestia’ en Collider. en ese momento estaba, ‘Oh dios mío, tres películas más’. Estaba tan agobiada, pensaba que era demasiado. Estaba en plan, ‘¿Esto es un sacadineros?’ Era muy cínica y dudaba mucho sobre esta decisión. Siendo honesta, no me impresionó de forma inmediata».

La actriz británica no tardó en pedir explicaciones a los productores de la película, que le explicaron el motivo de esta decisión: “hablé con David, los productores y me dijeron, ‘Mira, no hay forma de que lo metamos todo en una sola película, no sería como en el libro».

«Ni siquiera estamos seguros de que se pueda llamar Reliquias de la muerte porque no sabemos si podemos meter esa parte de la historia porque nos hemos centrado en conseguir los horrocruxes y destruirlos. Tal vez tenga que tener un nombre diferente, sería una locura’ Y dije, ‘Bueno, bien’», explica Emma Watson.

Y concluye asegurando: «En el momento en el que vi la lógica detrás de esa decisión me di cuenta de que esa era la forma en la que tenia que hacerse. Así que sí, tenía todo el sentido del mundo y estuve detrás de ello. Aunque es verdad que al principio tenía mis dudas».