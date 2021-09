Edurne se ha sincerado con sus seguidores. La artista ha vivido unos meses muy especiales, en su primer verano como madre, y aunque está volcada con su hija Yanay, ha querido explicar que su ausencia en las redes sociales durante los últimos días no tiene nada que ver con su faceta como madre.

La artista apenas ha tenido tiempo para comunicarse con sus fans durante este verano, por ello, creía que les debía una explicación y finalmente se la ha dado, anunciando algo que le hace muy feliz y que también hará muy felices a sus fans: La reedición de su disco ‘Catarsis’.

Ha sido la propia Edurne la que ha comunicado a sus fans esta gran noticia. Durante todo este verano, ha estado trabajando en la reedición de su último y séptimo álbum de estudio, y esa es una de las razones por las que ha estado más desconectada.

“Sé que este verano no he estado tan activa en redes como otros años… pero os puedo decir que he estado preparando una reedición de Catarsis hecha con mucho mucho amor!! Y que estoy MUY FELIZ!!!” ha escrito Edurne en su cuenta de Instagram.

Al lanzamiento de la reedición de ‘Catarsis’ se le suma otro gran proyecto: El regreso de ‘Got Talent’. Este mismo viernes el programa de Telecinco vuelve a la carga con una nueva temporada, que por lo pronto todo apunta a que va a ser espectacular.

“La séptima temporada de @gottalenttv está al caer!! Y menuda temporada… sin duda de las más ESPECTACULARES!! Vais a flipar… muy pronto!!” escribió en su cuenta de Instagram la artista hace unos días, antes del estreno de ‘Got Talent’.