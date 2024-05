Edurne confiesa cuál es su mayor miedo y desvela un duro episodio: «Desde ese día, no puedo»

El 2024 se está presentando cargadito de novedades para Edurne, de eso no cabe duda. La artista se encuentra 100% enfocada en su carrera profesional como cantante. Por ello, recientemente, acudió como invitada al programa Ilustres Ignorantes, de Movistar Plus+.

Durante la entrevista, la artista habló de diversos temas, tanto profesionales como personales. Pero, fue el relato de su mayor trauma lo que ha dejado a todos completamente anonadados. Una vivencia con insectos que marcó a la cantante de 38 años de sobremanera y que dictaminó un antes y un después en su vida.

La vida en el campo es una maravilla 😊 O no… 🤔

En este @ILUSTRESignoran dejamos de romantizar las escapadas rurales con la ayuda de @Edurnity y @_ricardomoya 😜#IlustresIgnorantes, emisión hoy a las 21:30h en el dial 7.

«Es que no las puedo ni ver», comenzaba explicando Edurne. Pues, al parecer, todo sucedió un día en el que se encontraba disfrutando de una jornada de piscina y sol junto a sus amigos. En un momento dado, la cantante se acercó al otro lado de la valla de la piscina para hablar un momento con una amiga.

Ambas estaban charlando de diversos temas mientras se ponían al día. Pero, la intérprete de Amores Dormidos comenzó a sentir cierto picor en la pierna. Al principio optó por no prestarle atención, pero cuando se fijó en el motivo de su incomodidad, se quedó de piedra.

«Empecé a rascarme la pierna sin mirar. Cuando miré había pisado un hormiguero, en bañador. Mi pierna era negra y roja, de hormigas negras y rojas que me estaban mordiendo toda la pierna», explicó en el programa. Un relato que recordaba completamente espantada.

«Me fui corriendo a la piscina, lo siento por la gente que estaba allí. Me tiré, las ahogué, lo siento. Y desde ese día no puedo con las hormigas, aunque sea pequeñita, es una cosa, peor que las arañas», confesó horrorizada. Con el objetivo de quitarle un poco de hierro al asunto, el presentador Javier Coronas le realizó una directa pregunta a la invitada.

«¿Pero tú has ido a El Hormiguero también, ¿no?», le cuestionó. Lejos de quedarse callada, la artista le confesó que a dichas hormigas, Trancas y Barrancas, son a las únicas que soporta.

Edurne se despide de Got Talent

El pasado mes de marzo los seguidores de Got Talent, programa de Mediaset España, fueron conocedores de la salida de Edurne del formato. «Ha sido una decisión difícil de tomar porque este programa ha sido para mí una de las cosas más especiales que he hecho en mi carrera», explicaba la artista en sus redes sociales.

«Allí he aprendido y he crecido como profesional y como persona. He llorado, he reído, he peleado, he bailado… Me siento tan agradecida con el programa, con la productora y con la cadena por haberme dado un hueco y cuidado como si fuesen mi familia», agregó. «Ahora empiezo una nueva etapa centrada en mi nuevo disco. Siento que he dado todo lo que podía dar al programa y a la audiencia y que ahora necesito darle un espacio más especial a mi música», explicó sobre su marcha.