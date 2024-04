Edurne, obligada a responder las preguntas clásicas de ‘La Resistencia’: «Hay que actualizar el Excel»

Si hace solo unos días pasaba por el plató de El Hormiguero, Edurne continúa con su gira de medios para promocionar Nada, su nueva canción. El programa elegido ha sido La Resistencia, donde ya es una de las caras habituales, aunque no por eso se ha librado de responder a las preguntas clásicas sobre relaciones sexuales y el dinero en el banco.

Como ya le contó a Motos, esta nueva canción es el adelanto de un disco en el que está trabajando y que será el octavo en su carrera musical. Con él quiere volver al sonido pop electrónico, un estilo con el que comenzó al salir de la academia de OT y que le ha dado grandes alegrías.

Como es habitual en el programa de Movistar Plus+, a la artista le ha costado mucho contar detalles solo sobre su trabajo, ya que el presentador y sus colaboradores han cambiado de tema de forma continuada. Aunque lo ha conseguido, no se ha librado de responder a cuánto dinero tiene en el banco y a las relaciones sexuales. «Hay que actualizar el Excel», ha sido el motivo para no dejar de preguntar por estos temas.

Llegado el momento se ha extrañado: «¿Son las dos, no hay que elegir una?». Ha sido ahi cuando el presentador le ha dado a elegir, pero le ha advertido que si elegía responder solo a una debía responder con un dato concreto y sin trampas.

«Hablar de dinero está feo», ha dicho la cantante, por lo que el presentador se ha frotado las manos antes de saber cuántas relaciones había tenido cuántas relaciones ha tenido con David De Gea, su marido.

«David está en Mánchester, está entrenando y sigue allí. Hemos ido de vacaciones, pero está nuestra hija que es un terremoto», ha ido contando para poner a los espectadores en situación. Broncano no se ha cortado y le ha dicho que era tan fácil como meter a la niña en una habitación y darle un Dalsy -un famoso medicamento muy popular para los más pequeños por su sabor a fresa-.

Primera vez que se juega al Precio Justo en las Preguntas Clásicas. A ojo, como en una charcutería o lonja. #LaResistencia @Edurnity pic.twitter.com/sVvNhsgpWI — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 4, 2024

«Bien, podía ser mejor pero no ha estado mal», ha intentado esquivar para dar el dato concreto. Ante la insistencia del andaluz, ella ha dejado que lanzase un dato y ella daría el ok si estaba cerca. Tras hacer uno cálculos como si «fuese esto una charcutería», se ha lanzado a decir que podría estar «entre 10 y 15 en total», un dato que la invitada de La Resistencia ha aceptado.

El reproche de Edurne a La Resistencia por no haberse preparado la entrevista

Broncano no ha tenido mejor idea que preguntar si su invitada había pasado por El Hormiguero, algo que hizo el día anterior. «Se lo sabía todo: que había sacado un single, cuándo lo sacaba, pusieron el videoclip», así explicó que su visita a Pablo Motos le sirvió mucho más para dar a conocer su música. «Pero él te hizo bailar para TikTok, aquí no», estuvo rápido el andaluz para devolvérsela a la cantante.