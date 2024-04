Edurne confiesa en ‘El Hormiguero’ nuevos detalles de su boda con David De Gea

Edurne ha pasado por el plató de El Hormiguero en la que ha sido su primera vez en Antena 3 después de anunciar su salida de Got Talent, programa del que ha sido jurado durante una década. Aunque no ha hablado de su fichaje por La Voz, la cantante ha querido contar detalles de su nuevo single y de su boda con David De Gea, celebrada el pasado verano.

El motivo de su visita, que seguro que será la primera de muchas en esta nueva etapa televisiva, ha sido la salida de Nada, su nuevo single. Se trata de una canción de pop electrónico con el objetivo de hacer bailar a todo el mundo y que es el adelanto de su nuevo disco -el octavo de su carrera-, en el que ya está trabajando, aunque no hay fecha para que vea la luz todavía.

La madrileña se ha puesto manos a la obra con este nuevo proyecto después de organizar una espectacular boda de la que Pablo Motos no ha querido dejar de hablar. Celebrada el pasado 1 de julio en Mallorca, solo hubo 80 personas entre los invitados y apenas había imágenes de lo que allí sucedió, ya que la pareja quiso que todo fuese bastante íntimo.

El programa mostró un vídeo en el que se puede ver a la cantante bajando por una tirolina vestida de novia, algo que solo fue uno de los muchos momentazos que hubo durante la celebración. «Hice una boda con 80 invitados, en petit comité, para poder disfrutarla. Soy muy jugona, me encantan los scape room y quería algo así en mi boda», ha comenzado diciendo.

Los allí presentes no esperaban que desde que terminó la ceremonia comenzarían a pasar cosas completamente inesperada. «De repente entraron unos secuestradores ficticios que metieron a los invitados en unas furgonetas y les llevaron otro lugar donde había una gymkana», ha recordado entre risas.

«Les tenía preparados juegos como el Comecocos o el Fortnite. Luego ya fue un rollo feria que fue lo de la tirolina y la fiesta de la espuma, que era una ilusión que tenía», ha confesado.

Edurne habla de su nueva etapa profesional

Trancas y Barrancas traen el concurso más deseado, ¡La Voz Al Revés! #EdurneEH pic.twitter.com/dKssTFArus — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 3, 2024

Su salida de Got Talent le está sirviendo para centrarse en el mundo de la música, donde ha querido volver a sus orígenes y retomar el sonido con el que comenzó a ser conocida tras su paso por Operación Triunfo. «Quiero retomar un poco esos inicios, ese disco de Ilusión, que era más pop electrónico, un sonido más ochentero. Estoy muy contenta con el trabajo que estoy haciendo en el estudio, con la inspiración que tengo, sobre todo para que la gente baile conmigo, que he vuelto a bailar, pero que lo pase bien. Me apetece hacer música para desconectar y que la gente se venga arribísima y lo baile conmigo».

Aunque no habló en ningún momento de su fichaje por La Voz Kids, algo que ya pudo confirmar Happy FM hace días, desde El Hormiguero tuvieron un guiño. Las hormigas no dudaron en hacerle jugar a La Voz al revés, un concurso en el que debía adivinar solo por su imagen si una serie de personas cantaban bien o no.