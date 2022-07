Ed Sheeran sorprende con su actuación junto a Burna Boy en un ascensor

Ed Sheeran se ha sumado al nuevo proyecto discográfico de Burna Boy. Ambos artistas lanzaron hace unos días el videoclip de For My Hand. Un videoclip muy especial, grabado dentro de un ascensor en la ciudad de Londres.

For My Hand es el título de la canción en la que los dos artistas han unido sus voces. Un tema que habla de amor y que no ha tardado en convertirse en todo un éxito en las plataformas digitales. Por otro lado, en el videoclip se puede observar a ambos interpretando la canción junto una pareja dentro de un ascensor.

Por otra parte, el artista británico Ed Sheeran y Burna Boy se unieron recientemente en el emblemático estadio de Wembley, en Londres, para interpretar esta canción juntos por primera vez. Una actuación única que no tardó en volverse viral en las redes sociales.

Tal ha sido la química y la buena sintonía entre ambos artistas, el cantante nigeriano se ha referido a Ed Sheeran como “mi hermano mayor”. Y es que ambos han forjado una bonita amistad, que seguro que les lleva a trabajar juntos en otras ocasiones.

Por otra parte, este nuevo sencillo es parte del nuevo álbum de estudio LOVE, DAMINI de Burna Boy que el artista lanzó el viernes pasado. Se trata de un disco de un total de 19 canciones, en el que el artista cuenta con colaboraciones con artistas de la talla de J Hus, Popcaan, Blxst, Kehlani, J. Balvin, Khalid, Victony y Ladysmith Black Mambazo.

Tras el lanzamiento de su nuevo disco, Burna Boy ya está preparado para su gira de este verano LOVE, DAMINI. Una gira con la que el artista actuará en ciudades como Chicago, Detroit, Houston o Atlanta.