Ed Sheeran invita a Eminem al escenario en su concierto en Detroit

Ed Sheeran continúa imparable con su nueva gira mundial. El artista británico se encuentra en la etapa estadounidense del tour de presentación de su último disco, Substract, y el pasado 15 de julio le tocaba actuar en Detroit.

Se trataba de un concierto muy esperado por todos sus fans, pues hacia mucho tiempo que el británico no actuaba en Detroit. Lo que no sabían los asistentes es que Ed Sheeran tenía una sorpresa preparada para el público de la ciudad estadounidense.

De esta forma, tras invitar a Shawn Mendes en Toronto, Ed Sheeran invitó ni más ni menos que a Eminem a subirse al escenario en Detroit. Un momento único en el que ambos artistas unieron sus voces para cantar Lose Yourself y Stan, dos de los mayores éxitos al nivel mundial de la carrera del rapero estadounidense.

«Me preguntaba si podría tocar para vosotros una versión de una canción de Eminem esta noche. Creo que la conoceréis. La hemos ensayado hoy. Veamos cómo sale”, dijo Ed Sheeran justo antes de que apareciese por sorpresa en el escenario Eminem, provocando una gran ovación de todos los presentes.

Después de interpretar Lose Yourself, donde el artista británico volvió a demostrar que no se le da nada mal rapear, algo que a menudo hacía en sus inicios en la música, Eminem interpretó en solitario Stan, mientras todo el público le hacía los coros.

“¿Puedo decir una cosa? Iba a venir y hacer una canción, pero le dije que no se puede venir a Detroit y hacer sólo una canción. ¿Queréis otra canción?”. Y tras estas palabras, Eminem interpretó Stan, canción incluida en su Marshal Mathers LP, publicado en el año 2000.

Eminem joined Ed on stage in Detroit!

They did Stan and Lose Yourself. pic.twitter.com/krhvlG0xdR

— Ed Sheeran News (Fanpage) 💛 (@EdSheeran_EU) July 16, 2023