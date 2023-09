Dua Lipa reconoce estar fascinada por ‘Cien años de soledad’ de Gabriel García Márquez

Dua Lipa se ha declarado fan de Cien años de soledad, una de las obras literarias más emblemáticas de Gabriel García Márquez, siendo además considerado uno de los cinco libros más importantes del último siglo, según The New York Times, libro con el que el escritor colombiano ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 1982.

La reconocida cantante británica sugirió a sus seguidores de Instagram leer Cien años de soledad, libro al que describió como «irresistible». Un libro que ella misma ha reconocido que le ha conquistado, dedicándole un post en su cuenta de la citada red social.

Esa es la obra literaria recomendada por la cantante de pop para el mes de octubre, según una página en la que mensualmente se publican los libros elegidos por Dua Lipa, pues ella misma ha reconocido ser una gran fan de la lectura en su tiempo libre.

«Esta increíble novela me ha hechizado. Me cautivaron los elementos fantásticos que viven junto a la realidad y me encantó cómo el tiempo se balancea y se balancea en la ciudad ficticia de Macondo», escribió en Instagram.

Y añade: «cierto, a veces tuve que encontrar mi camino por los muchos Aurelianos y José Arcadios que pueblan las siete generaciones de la familia Buendía. Pero perderse y sucumbir ante el dominio de la narración de Gabriel García Márquez es parte de la alegría de este cuento épico».

«En el camino, me encontré reflexionando sobre el amor y la guerra, los lazos familiares, las consecuencias de la modernidad y, por supuesto, los muchos significados de la soledad. Es irresistible», concluyó la artista británica en el post de su cuenta de Instagram.

