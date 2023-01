Dua Lipa sorprende con una imagen con Pedro Almodóvar en su visita express a Madrid

No es ningún secreto que Dua Lipa es una enamorada de España. La artista británica viaja frecuentemente a nuestro país, unas visitas que aumentaron desde que se la relaciona con el actor Arón Piper. Y este mes de enero ha comenzado con una nueva visita de la artista.

En esta ocasión, ha sido una visita exprés para cumplir con algunos compromisos profesionales. Además, también tuvo tiempo para reunirse con amigos, entre ellos, el oscarizado cineasta Pedro Almodóvar, quien además es el director de cine favorito de la artista británica.

Así lo confirmó en diciembre la artista a través su podcast, Dua Lipa: At Your Service, dejando claro que las películas de Almodóvar son responsables del español que ha aprendido hasta la fecha. Un podcast que derivó en la amistad que ambos mantienen a día de hoy.

For episode 11 of ‘Dua Lipa: At Your Service’ I am so proud (and slightly starstruck!) to welcome the internationally acclaimed Spanish film director Pedro Almodóvar as my guest!

Known for his bold and transgressive creations, Almodóvar’s filmmaking career began in the late pic.twitter.com/690S7A3FXT

— DUA LIPA (@DUALIPA) December 2, 2022