Dua Lipa y Arón Piper podrían estar preparando una colaboración

Dua Lipa se ha convertido en una de las divas del pop indiscutibles de la industria musical, eso no es ningún secreto. Por ello, a nadie sorprendió que su paso por nuestro país, tras actuar en el WiZink Center de Madrid, causara un autentico revuelo. Un fenómeno que recorrió las redes sociales, y no nos referimos solamente a su actuación con su Future Nostalgia Tour.

Tal y como se reveló, la británica fue vista saliendo de fiesta con el actor Arón Piper. Unos videos que se expandieron por internet como la pólvora y donde ambos dejaron a todos sin palabras al mostrarse en una actitud de lo más acaramelada en una discoteca de la capital. Sin embargo, lo que nadie vio venir fue que este encuentro podría tratarse del inicio de una colaboración musical entre los artistas.

📹 | Another video of @DUALIPA & Arón Piper together at a night club in Madrid! pic.twitter.com/a775U4XeEf

— Dua Lipa Hungary (@dlipahungary) June 4, 2022