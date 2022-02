‘Dos vidas’ se ha convertido en una de las series diarias que más está sorprendiendo a todos y cada uno de sus seguidores. El pasado lunes 31 de enero pudimos disfrutar del capítulo 249 donde vimos cómo, finalmente, Patricia ha conseguido uno de sus objetivos: ha descubierto quién es el amante de Carmen.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 250 de ‘Dos vidas’. Julia está dispuesta a disfrutar de su fiesta de despedida de solteros mientras que Leo se siente verdaderamente feliz por el hecho de que su madre haya decidido asistir a la boda. Y aún lo es más después de que Tirso, finalmente, haya aceptado ser su padrino de boda.

Parece que todo está saliendo como se estaba planeando. Todo ello hasta que llega la despedida de solteros y el novio ni se presenta ni contesta a las llamadas de Julia. Algo que deja a todos completamente sin palabras, ¡y no es para menos! La idea de que Tirso acompañe a la hija de Diana hace muy feliz a la joven, pero él ha comenzado a arrepentirse de haber aceptado.

¡No puedes perderte el capítulo de #DosVidasRTVE, hoy a las 16:30 en La1 de @rtve ! 😍😍😍⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

❤¡TE ESPERAMOS!❤ pic.twitter.com/QelQDKVsoL — RTVE Series (@SeriesRTVE) January 31, 2022

Elena, al ver su actitud, trata de averiguar qué hay detrás de toda esta situación. Viajamos a Río Muni y somos partícipes de cómo Patricia no ha dudado un solo segundo en proponer a Carmen un trato a cambio de guardar su mayor secreto. Aunque la joven no se fía de su palabra, es evidente que no tiene otra opción: debe ganar tiempo y pensar con claridad su próximo movimiento.

Inevitablemente, Linda se ha llevado un tremendo disgusto. ¿La razón? La mujer ha descubierto que tanto su padre como Faustino están estrechamente relacionados con lo que su primo le ha hecho creer en todo momento. Linda está en un momento de lo más complicado tanto a nivel emocional como profesional. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Dos vidas’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.