‘Dos bodas gipsy’: Dani y Graciela sorprenden tirándose en paracaídas

Un miércoles más, Cuatro emitió una nueva entrega de Dos Bodas Gipsy. El programa que ha traído de vuelta Los Jiménez a la televisión. Y en esta ocasión, Dani y Graciela tuvieron un gran protagonismo, al tirarse en paracaídas en esta entrega.

Todo comenzó cuando Marisol pidió tener una despedida de soltera y Dani se ofrecía a organizársela, lo que ella no se esperaba era que la finalidad de la despedida fuera saltar en paracaídas. «A mí la naturaleza no me gusta», expresó al llegar al lugar donde se iban a tirar en paracaídas.

«Yo quiero pasármelo bien ¿Dónde están mis amigas? Yo me imaginaba una discoteca», expresó Marisol. «Esto es porque nosotros vivimos una vida de mucho estrés y nos tenemos que relajar», le explicaba Dani, aunque a ella no le gustaba nada esta idea.

«¿Esto es mi despedida? Si me traes aquí para que yo me muera, habermelo dicho antes y no me hubiera casado. Si no quieres casarte, me lo dices. Aquí es para matarme, lo mismo se rompe una cuerda y voy a Cancún», añadió Marisol.

A pesar de que Dani quería vivir una experiencia nueva y tener un bonito recuerdo para cuando fueran mayores, Marisol no pasó por el aro y no dudó en negarse a realizar el salto. «Vuelas tú», le dijo, cediendo el puesto a su hija Graciela.

Antes de subirse a la avioneta, Marisol exclamó a gritos: «Regresa que nos tenemos que casar. A pesar de todo, te quiero». Mientras que a su hija le dijo: «Te quiero, eres la hija que más quiero». «No me has dicho eso en la vida», respondió Graciela.

Tras tirarse en paracaídas, padre e hija no podían ocultar su emoción. «La sensación que he tenido era como de sueño, una relajación mental que no te puedes imaginar», reflexionaba Dani tras vivir una de las mejores experiencias de su vida.