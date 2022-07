DNCE estrena ‘Got me good’, un sencillo muy esperado

DNCE ha vuelto por todo lo alto. El grupo acaba de presentar su nueva canción, titulada Got Me Good. Se trata del tercer single de su nueva etapa en la musica, una canción que sigue la pista a Move y Dancing Feet, sus dos anteriores singles.

Se trata de una canción muy esperada por todos los fans del grupo, que no veían el momento de escuchar un nuevo sencillo de DNCE. Una canción con la energía desbordante de la banda de principio a fin, que se posiciona como uno de los temas que más sonarán a lo largo de este verano.

Por otro lado, aunque los fans de la banda esperaban que esta canción se publicase junto a un videoclip oficial, de momento solo ha visto la luz un video lyric de la canción. Sin embargo, los seguidores del grupo no pierden la esperanza que de los artistas anuncien el lanzamiento de un videoclip del tema.

FEELING GOOD CAUSE GOT ME GOOD IS OUT NOW 🎯https://t.co/YfbrypokxK pic.twitter.com/OsbGO14vNp

— DNCE (@DNCE) July 8, 2022