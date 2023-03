Demi Lovato lanzará una versión rockera de ‘Heart Attack’, diez años después de su publicación

Este viernes 24 de marzo verá la luz una nueva versión de Heart Attack, el single que marcó una antes y un después en la carrera de Demi Lovato. La artista lanzará una versión de esta canción incluida en su cuarto álbum de estudio, de la que ya ha avanzado que será una versión rock.

Tras los rumores que la propia artista acrecentó hace unos días a través de su cuenta de Twitter, finalmente Demi Lovato ha compartido con sus fans la noticia de que ha reversionado uno de sus mayores éxitos musicales, adaptándolo a la etapa que atraviesa actualmente.

Diez años después de su lanzamiento, Demi Lovato ha querido darle una nueva vida a Heart Attack, canción incluida en el álbum de estudio con el que se alejaba de manera definitiva de la imagen de chica Disney que le acompañaba en aquel momento, con la que ya no se veía reflejada.

and if I ever did that… https://t.co/VwIjP8qOHe

— Demi Lovato (@ddlovato) March 17, 2023