Demi Lovato celebra el décimo aniversario de ‘Heart Attack’ con una nueva versión

Una década después de su lanzamiento, Demi Lovato ha sorprendido a sus fans con el lanzamiento de una nueva versión de Heart Attack, uno de los mayores éxitos de su trayectoria. Con este lanzamiento, la artista estadounidense da una nueva vida a esta canción, mucho más rockera.

El pasado viernes 24 de marzo, Demi Lovato dio a conocer la versión rock de su exitoso sencillo. Una versión en la que cambia los sintetizadores por guitarras furiosas y ritmos pop por percusión punk. Una canción que mantiene la esencia de la original, con la que la artista hace un homenaje a sus inicios.

Para Demi Lovato, este tipo de legado significa mucho. «Se siente increíble poder ver que la canción continúa llegando a la gente e inspirando a la gente a tocar esas notas altas», expresa. Y añade: «Solía ​​​​intentar alcanzar esas notas altas en mis canciones favoritas; es realmente genial que la gente esté comenzando a hacer lo mismo con la mía».

Yes, I re-recorded the vocals. 😏 Heart Attack (Rock Version) is out now. https://t.co/JshBLBUklU pic.twitter.com/thlGu2muNc

— Demi Lovato (@ddlovato) March 24, 2023