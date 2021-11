El dúo musical Delaporte estrenó el pasado jueves ‘Abril’, su nuevo EP. Se trata de un proyecto que incluye siete temas con los que nos lleva de vuelta a los sonidos clubbing, como así lo confirmó la propia cantante: “Queremos dejar atrás lo orgánico y volver al formato club, a bailar, a vivir una fiesta con todos nuestros seguidores”.

De las siete canciones, cuatro están compuestas por Sandra Delaporte y Sergio Salvi como únicos miembros del grupo, y masterizadas por Santiago Quizhpe. Desde ‘Druga dura’, pasando por ‘Narciso’, ‘Kryptonita’ y ‘Desnudarnos otra vez’, nos enseñan los sentimientos más profundos del grupo, dejando así los ritmos de trabajos anteriores.

‘Druga dura’ fue lanzada en verano y «muestra el enganche a una persona y el no poder evitarlo, el estar mal cuando te hacen ghosting, pero aceptarlo», aclara la cantante. ‘Narciso’ devuelve al grupo a los noventa y nos cuenta sobre «aquella persona egoísta que te trata mal y de la que es tu responsabilidad salir, ya que el mundo está lleno de ellas». ‘Kryptonita’ «refleja la ayuda que encuentras en tus amigos para salir de la oscuridad que uno se crea cuando ya no te encuentras a ti mismo, porque una persona no quiere que brilles» y ‘Desnudarnos otra vez’ lleva por primera vez de acompañamiento una guitarra y una batería acústica para decirnos que «la canción habla de desnudarse en todos los sentidos ante alguien y de esa sensación dulce y de éxtasis que se siente”.

Los otros tres temas son remixes y están producidos por Van17ino6, L’Voix y Oddliquor. Especial mención para el corto que pudo dirigir Marina Hache donde se engloba el significado del álbum con la propia interpretación de la artista.

Delaporte dará comienzo a una gira en 2022 pasando por grades ciudades del país como Madrid el 12 de febrero o Barcelona el 26 de febrero. Por otro lado, estará en Huesca, Zaragoza, Granada y Palencia. El 27 de noviembre acabó su gira de este año con concierto en San Sebastián. Hasta los conciertos de 2022 no podremos escuchar todo el EP completo en directo.