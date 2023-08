Deja a su cita en First Dates con la boca abierta: “Soy transmaricabollo”

First Dates regresó a Cuatro una noche más con una nueva entrega. Y de nuevo, los espectadores se quedaron muy sorprendidos con los comensales que acudieron al restaurante del programa de citas en busca del amor. En esta ocasión, dos de los comensales que más llamaron la atención fueron Anta y Amalia.

«Me defino como no binaria, no me identifico ni con el género masculino ni con el femenino. Mis pronombres son ella, elle, él… cualquier cosa mientras no me llames señorita o señora», afirmó Amalia en su presentación en First dates.

A su llegada, la comensal también le explicó a Carlos Sobera antes de conocer a su cita que «siempre digo que soy transmaricabibollo, todo, porque el conjunto de todo lo anula». Unas palabras que llamaron la atención del presentador y tras las cuales, apareció su cita.

Su pareja de la noche fue Anta: «Me considero una chica trans no binaria, que sexualmente prefiere a las chicas y a personas no binarias. Me encanta jugar al fútbol y me considero una chica que no está dentro de los estándares de la feminidad», comentó la joven a su llegada al restaurante del programa.

«Es muy cuqui», reconoció Anta sobre su cita, a la que sacaba varios años de diferencia, pero que sin embargo la edad fue algo no resultó un impedimento para conocerse mejor: «Siempre voy con gente más joven que yo», admitió la joven,

Al final de la cita, las dos coincidieron en que la velada se les había hecho demasiado corta porque habían estado muy comodas juntas a lo largo de toda la cena, por lo tanto decidieron tener una segunda cita fuera de las cámaras del programa.