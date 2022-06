David DeMaría estrena ‘No me toques el sombrero’ como nuevo single

David DeMaría ha vuelto por todo lo alto. El pasado viernes 10 de junio el artista presentó No me toques el sombrero, su nuevo single. Se trata del primer adelanto de su próximo álbum de estudio, del que muy pronto anunciará el título y del que de momento apenas se conocen detalles.

Con No me toques el sombrero, David DeMaría regresa a la música por la puerta grande. Se trataba de un lanzamiento musical muy esperado por todos sus fans, cuyo lanzamiento no ha decepcionado, y como era de esperar, ha tenido una gran acogida en todas las plataformas digitales.

Se trata de la primera canción de la nueva etapa musical de David DeMaría, desde el lanzamiento en el año 2020 de su último álbum hasta la fecha Capricornio. Ahora, el artista regresa con más fuerza que nunca, con ganas de recuperar el tiempo perdido tras la pandemia del Coronavirus.

#nometoqueselsombrero primer Single del nuevo disco del que muy pronto diremos su título!

Preventa ya disponible deseando poderlo mostrar al completo! 😉😘🎶 https://t.co/j0Qu5odczv pic.twitter.com/xzV71vpMYH — David DeMaría (@DavidDeMaria) May 31, 2022

Se trata de una canción con la que además, el artista gaditano da una pequeña pincelada de lo que será su nuevo proyecto discográfico. Un disco con el que David DeMaría celebrará sus 25 años de carrera en la música. Además, también ha anunciado una gira en la que presentará sus nuevas canciones y los éxitos que le han llevado a lo más alto de la industria.

Por otro lado, el artista gaditano ha publicado esta canción acompañada de un videoclip, que transcurre durante una noche de fiesta. En este vídeo, David DeMaría se mete en el papel del protagonista de la canción, donde solo quiere estar con la mujer en la que se ha fijado.