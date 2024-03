David Bustamante sorprende en ‘El Hormiguero’ con una surrealista anécdota: «Yo pensé que iba a morir allí»

Antes de marcharse de vacaciones de Semana Santa, El Hormiguero ha recibido al cantante David Bustamante, que ha publicado su nueva canción, titulada El día que te vayas. El artista ha recordado una de las situaciones más complicadas que ha vivido en los últimos tiempos y de la que pensó que no saldría con vida.

El cántabro se está preparando para una gran gira que durará dos años y que comenzará el próximo mes de mayo. Pero no es el único proyecto que tiene entre manos, ya que ahora mismo está inmerso en las grabaciones de Tu cara me suena, el talent de famosos al que llega como uno de los grandes favoritos.

Lo primero de lo que han querido hablar durante la charla ha sido de su gran estado de forma física, algo que se nota en su imagen y que Motos ha querido destacar. «Estoy en un momento de disciplina total y cuidándome mucho porque lo que viene es grande y hay que estar preparado para todos los proyectos que tengo», ha dicho el invitado.

Esta canción es el adelanto de lo que será su próximo disco, aunque por el momento no hay fecha de salida y se trata de un proyecto en el irá publicando singles cada cierto tiempo. Se trata de una estrategia completamente habitual entre los artistas actuales, que van dando canciones nuevas cada poco tiempo y no publican discos completos.

Además de hablar de su música, el invitado de El Hormiguero ha desvelado que tiene un lista en la que apunta las anécdotas que le van ocurriendo para poder contarlas cuando acude al programa. «Mi familia y mis amigos, cuando me pasa algo curioso, me dicen que la apunte para El Hormiguero».

.@David_Busta nos presenta “El día que te vayas”, el primer single de su próximo disco #BustamanteEH pic.twitter.com/oWQErtZAuV — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 21, 2024

Una de las que tenía guardadas era la que le ocurrió a su padre cuando acudió a comprar en una carnicería. «Apunté los cambios de mi cuerpo en una libreta. Entonces, mi madre mandó a mi pobre padre a hacer la compra y apuntó la lista de la compra en la misma hoja en la que yo había apuntado esos cambios físicos. Así que cuando mi padre llegó a la carnicería, le pidió al carnicero, entre otras cosas, 10 centímetros de cintura y 5 centímetros de cadera», ha recordado.

También ha desvelado en su entrevista que durante un viaje en plena gira vivió una de las situaciones más bochornosas de su vida cuando paró en un área de servicio en mitad de un viaje para ir a un baño que se desinfectaba solo. «Tú pulsas un botón y se abre la puerta; tú pulsas otro botón y se cierra la puerta. Por lo que sea, tardó. Así que yo entré a ver si el botón para cerrar la puerta para no hacer mis necesidades con la puerta abierta estaba dentro, pero el botón no estaba dentro, es que la puerta tardaba en cerrarse», ha comenzado.

«Cuando yo entré, la puerta se cerró y el cuarto de baño se empezó a desinfectar. Yo estaba como si estuviera dentro de un túnel de lavado de coches con jabón por un lado, con los cepillos por otro, un plástico por el suelo dando vueltas… Yo pensé que iba a morir allí», ha contado David Bustamante.

Aunque todo quedó en un susto, lo cierto es que no fue un momento nada agradable. «Salí desinfectado y como un perro de agua cuando le bañan en la bañera, totalmente empapado. Fue tan humillante se me pasaron las ganas, me cambié y me fui de allí corriendo», ha recordado.

Un disco muy especial para David Bustamante

«Tengo muchas ganas. Llevo mucho tiempo trabajando en este disco, que es el primero en el que todas las canciones son mías, y estas canciones no se merecen que las meta en un cajón y las olvide. Son canciones que van a marcar un antes y un después y sería egoísta por mi parte no compartirlas con la gente que lleva tanto tiempo esperando», ha dicho ilusionado.