David Bustamante confiesa cómo se endeudó con tan solo 14 años

La emoción sigue llenando cada semana los nuevos programas de El camino a casa, el programa en el que famosos recorren en compañía de Albert Espinosa el camino de vuelta desde su colegio que hacían en su infancia. El último en hacer ha sido David Bustamante, que ha confesado cómo se endeudó con apenas 14 años y cómo tuvo que solucionar aquel problema.

El de San Vicente de la Barquera recorrió de nuevo las calles de su pueblo, del que siempre que puede habla y promociona en sus apariciones en televisión y en sus conciertos. En su paso por Operación Triunfo llegó a convertirse en un lugar de peregrinación para sus fans, logrando que el pueblo se llenase de fotos del artista y se colasen hasta la puerta de su casa.

Durante todo el programa se mostró muy orgulloso de haber nacido en un pueblo y de todo lo que había conseguido gracias a criarse en ese entorno. Allí también comenzó a dar sus primeros pasos profesionales, algo que hizo con tan solo 14 años, aunque muy lejos de los escenarios donde es habitual verle.

A esa edad decidió abandonar los estudios para poder colaborar con su sueldo a la economía familiar, pero su juventud le hizo que en algunos momentos no pudiese ayudar mucho. «Le quise hacer un regalo a mi madre y me gustó una pulsera de oro blanco y brillantes», ha recordado David Bustamante.

En aquel momento ganaba 80.000 pesetas en la obra que trabajaba, pero a su madre le compró una pulsea como regalo que costaba 90.000. «Estuve dos meses trabajando para pagarla», ha confesado, pero aquel esfuerzo valió la pena solo por lo contenta que se puso su madre al recibirla. «Como economista iba mal», ha admitido.

Por suerte, aquellos tiempos de problemas económicos quedaron atrás y desde que comenzó su carrera musical la vida le ha ido mucho mejor, aunque no se olvida de lo que verdaderamente importa: «Mi verdadera riqueza es poder dar calidad de vida y hacer regalos a mis seres queridos. Mi Ferrari y mis cadenas de brillantes es que a mi familia no le falte de nada».

Qué ocurrió con la pulsera que David Bustamante regaló a su madre

Ada, su madre, también ha participado en el programa y ha aclarado lo que hizo con aquel espectacular regalo de su retoño: «Me pareció excesivo así que lo cambié. Me cogí una normalita y el resto se lo metí en su cuenta». David no supo de esto hasta años después, cuando le contaron la verdad.

La verdad sobre la vida del cantante como obrero

Su pasado en la obra es una de las cosas de las que más suele presumir David, pero aquello comenzó estrategia de sus padres para que no perdiese el rumbo. «Era un buen chico, pero yo le mandaba de vez en cuando con su padre a la obra para que escarmentara y se pusiera a estudiar», ha confesado su madre.

Años más tarde descubrió que en su casa se no pasaban dificultades y que todo el dinero que ganaba lo habían guardado sus padres. «Fíjate todo lo que yo daba en casa que ellos no necesitaban. Cuando yo cumplí 18 años, me di cuenta de que tenía una cuenta con todo ese dinero. Había como para dar una entrada a un piso. Me lo guardaron ellos», ha recordado con cariño.