Danny Romero y Juan Magán sorprenden con ‘Alegría’

Juan Magán y Danny Romero se han vuelto a unir después de 2 años, con la convicción de tener entre manos un nuevo éxito del verano. Los fans de ambos artistas pedían a gritos una nueva colaboración, y aunque la espera ha sido larga, han decidido llenar de ritmo este verano con una nueva colaboración.

En este caso nos traen un tema titulado Alegría, con el que prometen que será una canción que no dejará de sonar en las discotecas de nuestro país, gracias a los sonidos electro latinos que tanto les caracterizan. Y como era de esperar, ha tenido una gran acogida.

Tras el éxito de su anterior colaboración en El hipo, Juan Magán y Danny Romero se vuelven a unir de nuevo, en esta ocasión en Alegría, una canción que sus fans tenían muchas ganas de escuchar y que tras ver la luz el pasado viernes 24 de junio, ya es todo un éxito en todas las plataformas digitales.

Ambos artistas daban la noticia de su colaboración a través de las redes sociales con el siguiente mensaje: “hemos hecho una canción juntos, pero no es más de lo mismo y además no pedimos perdón… ¿queréis que la lancemos? ¡Si es que no, quizás lo hagamos igual… Propongo el día de San Juan!”.

Y finalmente, el 24 de junio Alegría vio la luz. Una canción llena de energía, con una melodía muy pegadiza y un ritmo que no tardará en colarse en todas las pistas de baile de nuestro país. Y es que la unión de Juan Magán y Danny Romero solo podía volver a ser todo un éxito.

De esta forma, ambos artistas vuelven a demostrar que son los reyes del sonido electrolatino. Un sonido que este verano volverá a sonar fuerte, después de que los sonidos que triunfaban en 2010 hayan vuelto pisando fuerte. ¡No te pierdas su nueva colaboración!.