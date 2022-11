Danna Ponce y Manu: fuerte discusión después de que él asegurase que han tenido sexo

El pasado miércoles 9 de noviembre se emitió una nueva gala de Pesadilla en el paraíso en Telecinco. De nuevo, los acercamientos en dentro del programa entre dos concursantes han podido dinamitar una relación de fuera. La protagonista en este caso ha sido Danna Ponce.

Esta entraba la granja junto con Manuel González entre otros concursantes hace ya unas cuantas semanas y la atracción no tardó en surgir entre ellos. En el debate del pasado domingo, la influencer advirtió a su novio sobre unas imágenes que podrían hacerle pasarlo mal. Finalmente, estas se han desvelado en la gala.

“Yo confío en ella y sé hasta dónde va a llegar y a dónde no, pero eso no quita que me molesten algunas cosas que veo”, ha dicho Xavier Cortés, su novio, antes de ver las imágenes. En ellas aparecen Danna y Manuel juntos dentro de la cama aparentemente haciendo la cucharita, pero la escena daba a pensar que pudiesen haber llegado a hacer algo más que dormir.

“Yo con Manuel me comporto como me nace, pero intento no pasar los límites por respeto a la persona que tengo fuera”, ha afirmado la influencer. Según Manuel, debajo de esas sábanas han ocurrido más cosas que solo un par de picos y caricias. Sin embargo, Danna asegura que no ha ocurrido nada más y que solamente han dormido abrazados.

“Mi dedo corazón y mi dedo índice han hecho un solo de guitarra, a ella le da miedo reconocerlo y que su novio se entere, pero ese chaval tiene que saber lo que ha pasado debajo de la manta”, aseguraba el ex concursante de La isla de las tentaciones. Según este, Danna habría ido mucho más lejos de lo que ella afirma llegando incluso a tocarse.

Esto ha provocado una fuerte discusión entre la influencer y el gaditano ya que ella niega las palabras del andaluz. “Aunque no haya pasado nada más allá entre Manuel y yo sí que creo que lo he hecho es una falta de respeto, no debería haberme metido en la cama con él. Ha demostrado que es un niñato, Iwan no ha contado lo que ha hecho con Daniela, Manuel lo cuenta y con mentiras”, decía enfadada Danna. Posteriormente, ha acusado a Manuel de ser “muy poco hombre” y de no saber tratar a las mujeres.