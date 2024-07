Daniel Guzmán desvela el divertido momento con su abuela cuando ganó su primer Goya: «Creíamos que…»

La pasada noche del 1 de julio los espectadores de Cuatro tuvieron la oportunidad de ser testigos de una nueva entrega de 100% únicos. Un encuentro televisivo donde las emociones no faltaron en ningún momento y donde el actor Daniel Guzmán se convirtió en uno de los protagonistas.

De esta manera, el artista se sometió a las preguntas de los 30 reporteros y reporteras que padecían TEA (Trastorno del Espectro Autista). Un encuentro donde respondió a todas las cuestiones y en el que no dudó en agregar su característico toque de humor.

Uno de los primeros temas en salir a la luz fue el primer Premio Goya que Daniel Guzmán recibió en su carrera. Un galardón muy importante para todo intérprete que él recibió por el cortometraje Sueños, en 2003. «Mi abuela vino conmigo y estábamos tan nerviosos que no me enteré del nombre cuando dijeron el ganador», comenzó explicando.

«Mi abuela me dijo: no te lo han dado, ¿no?», recordó. «Creo que no», le respondió él. Pero, fue entonces cuando se percató que todo el mundo se encontraba mirándole. «Creíamos que era por pena, que no había ganado yo», confesó entre risas. Ante ello, el actor explica que fue su amigo, Juan Vicente, quien le señaló con la cabeza que había ganado el Goya.

«Salí corriendo a recogerlo», agrega. Una anécdota muy divertida que provocó la risa entre todos los presentes, incluido Guillermo Fesser, el presentador. Pero, a pesar de guardarle un cariño especial a su primer Goya, el más significativo para él fue el segundo.

«Fue por una película que hablaba de mi familia, de mi vida… y la grabé con mi abuela. Fue muy emocionante y de las cosas más bonitas que he hecho en mi vida», admitió Daniel Guzmán. Pero, eso no fue todo lo que dijo el artista durante su aparición en el programa.

Daniel Guzmán habla de su juventud

«Una noche me fui de casa para hacer grafitis en Puerta de Toledo», comenzó relatando. «Era una hora de camino desde mi casa, y lo dejé todo puesto para que pareciera que estaba allí», confesó. Una gamberrada de su época más joven que tuvo consecuencias.

El actor explicó que se puso a garabatear el segundo piso de un edificio. Pero, ese día la suerte no estuvo de su parte. Sin darse cuenta, apoyó mal el pie y todo terminó en desastre. «Me caí y me rompí el brazo por siete sitios distintos», explicó entre risas. Pero, a pesar de este inconveniente, sabía que tenía que regresar a casa para que no sospechasen nada.

«Fui conduciendo mi bici con un solo brazo», explicó. «Cuando llegué a mi casa serían las cinco de la mañana y me metí en la cama», añadió. Posteriormente, cuando su madre le despertó para ir al colegio, se vio obligado a sacar a la luz sus dotes de actor. «Fingí que me había caído de la cama para que no me pillaran», dijo entre risas. «Mi madre me dijo: ¡si tienes pintura en las manos! Tú te has escapado», recordó con humor.