Última hora sobre el estado de salud de El Dandy de Barcelona: «Nos va a dar un infarto, pero de cachondeo»

El Dandy de Barcelona, uno de los personajes nacidos en las redes sociales más particulares que se recuerdan, se ha convertido en noticia en las últimas horas por sufrir un desvanecimiento en un directo de streaming. Horas después de hacer saltar todas las alarmas ha reaparecido para dar la última hora sobre su estado de salud.

En la madrugada del jueves se encontraba en el canal ZonaGemelos de la plataforma Kick -la competencia de Twitch-, donde estaba partipando con los conocidos streamers y su audiencia. Todo parecía ir bien hasta que comenzó a encontrarse mal pasados solo unos minutos.

Tras interrumpir en varios momentos el directo y preocupar a todos sufría un desvanecimiento en el que quedaba claro que la situación era realmente grave. En ese momento el directo se acabó y ninguno de los protagonistas había dado más datos sobre lo sucedido.

Los miles de seguidores de este curioso influencer -famoso por sus silbidos y su curioso estilo de vida- se han temido lo peor al ver las imágenes en las que caía al suelo y pedía cortar el directo.

Tras horas de silencio, El Dandy de Barcelona ha reaparecido para sorpresa de todos sano y salvo -aparentemente- y anunciando que los rumores sobre su salud son falsos. Lejos de encontrarse en un centro médico o descansando en su domicilio ha saludado a todos sus seguidores desde Pamplona.

Allí se encuentra para cumplir con su compromiso como estrella invitada en una fiesta en una discoteca de la ciudad y dejando claro que «es inmortal». Por si no fuera suficiente, en otro vídeo seguía bromeando con el tema para anunciar el evento en el que estará a partir de las 23 h: «Nos va a dar un infarto, pero de juerga, de cachondeo y de pasarlo bien».

Esto del Dandy de Barcelona me tiene llorando de la risa, ayer le da un infarto y hoy se va de fiesta a Pamplona y los del garito suben esta historia, no puedo más. pic.twitter.com/5bpf77sZ9d — Sergio Catarino. (@SergCA10) December 22, 2023

Los problemas de salud de El Dandy de Barcelona

No es la primera vez que sufre sustos de este tipo, se puede decir que ya es todo un superviviente después de las declaraciones que dio hace solo unos días en el podcast Wordlcast. «Me han dado ocho infartos», desvelaba ante la sorpresa del presentador y aseguraba que en el último su médico le había llegado a decir: «Dandy, eres inmortal». Como se puede ver en el siguiente vídeo, admite que tenía problemas con la bebida, pero que desde hace dos años no prueba el alcohol.